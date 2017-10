Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dan Brown recebido por 1500 fãs em Lisboa

Onze dias após o lançamento de ‘Origem’, esteve em Portugal para encontro com fãs.

Por Marta Martins Silva | 01:30

Dan Brown foi recebido por uma casa cheia ontem ao final da tarde em Portugal, por onde passou vindo de Frankfurt, na Alemanha, e a caminho de Madrid, em Espanha, qual estrela de Hollywood. O Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa – com capacidade para perto de 1500 pessoas – estava com lotação esgotada para a apresentação do seu novo livro ‘Origem’, lançada em Portugal no dia 4 e que já está nos tops de vendas.



Uma receção que não é de admirar, se tivermos em conta que o autor já vendeu mais de 200 milhões de livros, em 56 línguas diferentes, desde que em 2003 lançou ‘O Código da Vinci’.



"Que sala espetacular, obrigado por terem vindo", disse Dan Brown antes de começar a falar sobre a sua vida e sobre os seus livros. Falou do contraste entre a mãe, uma organista de igreja ultracatólica e o pai, um matemático ateu; a sua própria fé – aos 11 anos perdeu uma amiga para a leucemia e ouvir o padre dizer que fazia parte dos planos de Deus fê-lo encarar a religião de forma diferente; da forma como ‘O Código da Vinci’ mudou a sua vida.



"Uma revista fez uma capa comigo e escreveu junto à minha fotografia: ‘Deve a Igreja temer Dan Brown?’. Coloquei essa capa na mesa de cabeceira da minha mulher para ela ver com que homem importante casou", brincou o escritor norte-americano, num registo bem-humorado que se tornou sério para falar de Trump: "Não sou fã do nosso presidente, mas orgulho-me de viver num país onde ele tem poderes limitados".



‘Origem’, que tem como personagem principal Robert Langdon, debruça-se sobre uma batalha antiga: Poderá a ciência destruir a religião? Brown já vendeu os direitos a Hollywood (à semelhança dos livros anteriores) e, disse em jeito de piada, que se o próximo livro tiver como cenário Portugal poderá chamar-se ‘A Cifra de Sintra’.



SAIBA MAIS

200

milhões de livros foi quanto vendeu desde a publicação de ‘O Código Da Vinci’, em 2003.



O maior sucesso

Vendas do polémico best-seller adaptado ao cinema em 2006, renderam-lhe 250 milhões €.



Livros trazem fortuna

A fortuna de Dan Brown aumenta de ano para ano. Em 2016 ganhou mais 24 milhões de euros.



Estrela da literatura

Integra lista das 100 celebridades mais influentes do mundo. ‘Time’ colocou-o no 78º lugar.