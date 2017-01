David Fonseca junta cantores em homenagem a David Bowie

O que achou desta notícia?







Um ano volvido sobre a morte de David Bowie, multiplicam-se as recordações e as homenagens ao músico um pouco por todo o Mundo. Por cá e ao longo de 2016, David Fonseca pôs mãos à obra e desafiou outros músicos portugueses para, consigo, gravarem versões do cantor camaleónico.O resultado chega às lojas no início do mês de fevereiro. ‘Bowie 70’ reúne um elenco de luxo: Afonso Rodrigues (Sean Riley), Ana Moura, Aurea, António Zambujo, Camané, Catarina Salinas (Best Youth), Márcia, Marta Ren, Manuela Azevedo, Rita Redshoes, Rui Reininho e, claro, o próprio David Fonseca. Para ouvir estão alguns dos mais emblemáticos temas de David Bowie, em reinterpretações e releituras únicas. Os primeiros teasers das gravações já começaram a ser divulgados esta semana através das páginas oficiais dos artistas."A ideia de fazer canções e versões do David Bowie assustava-me um bocadinho porque eu sou um fã gigantesco do trabalho dele, e muitas das músicas cruzam-se com a minha história pessoal", explica David Fonseca. "Mais do que um disco de versões, é mais uma espécie de uma carta de amor de um fã", adianta.Para Marta Ren, David Bowie foi o maior. "Eu tinha 25 anos quando ele veio ao primeiro SBSR. Vi o David Bowie mesmo à minha frente e foi um dos concertos mais importantes que vi na minha vida. Ainda hoje esse concerto me traz inspiração." Já para Catarina Salinas, dos Best Youth, "Bowie era um músico fora de série, um criador de tendências e influências que fazia coisas altamente originais".‘Bowie 70’ tem coordenação artística de David Fonseca, que toca ainda todos os instrumentos.