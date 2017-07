‘Despacito’ é a música mais ouvida de sempre na internet

Tema do porto-riquenho Luis Fonsi bate recorde de streaming.

Despacito, a música do porto-riquenho Luis Fonsi, conquistou o mundo e foi declarada esta quarta-feira a música mais reproduzida em streaming da história.

A Universal Music Latin Entertainment anunciou que a versão original da música e o remix alcançaram 4,6 mil milhões de reproduções na internet, obtidas, principalmente, no Youtube e Spotify, em apenas seis meses.

Despacito tornou-se viral mal foi lançado em janeiro, atingido um público ainda maior depois do músico canadiano Justin Bieber participar no remix da música original. O tema ultrapassou assim a música Sorry, do próprio Bieber, que tinha registado 4.38 mil milhões de reproduções e era até agora a mais ouvida da história.

Durante dez semanas, Despacito foi o número um das listas de músicas mais ouvidas nos EUA, tornando-se na primeira canção em espanhol a atingir o topo desde o sucesso de Macarena, em 1996.

No Youtube, o vídeoclip de Despacito é o quarto vídeo mais visto da história, com 2.66 mil milhões de visualizações. No Spotify era, até esta quarta-feira, a 39ª música mais ouvida desde que a plataforma for criada.

Luis Fonsi, de 39 anos, já admitiu que nunca pensou que Despacito fosse o 'hit' que é. E já agradeceu a Daddy Yankee, que participou na música original, e a Bieber pela ajuda em tornar o Despacito no maior êxito musical de 2017.

Luis Fonsi atuou esta terça-feira no Campo Pequeno, em Lisboa, e vai atuar esta quarta no Multiusos de Gondomar.

Outras versões de Despacito

O sucesso de Despacito é tanto que por todo o mundo foram criadas versões para a música. Há covers, vídeos com humor e até campanhas que estão a utilizar este êxito para sensibilizar pessoas.

Um dos mais recentes vídeos com a música Despacito foi gravado no Brasil e é protagonizado por grávidas e enfermeiras.

A equipa do Centro de Obstetrícia do Hospital Conceição, em Porto Alegre, quis falar do processo de gestação, de uma forma leve e divertida.

Em apenas 24 horas, o vídeo já alcançou um milhão de visualizações. Veja: