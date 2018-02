Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezenas de crianças fazem homenagem emocionante a Zé Pedro dos Xutos

Escola Santa Marta de Corroios aproveitou o Carnaval para realizar um tributo à banda de rock portuguesa.

Por Catarina Figueiredo | 10:30

Nesta altura do ano são muitas as escolas que dão asas à imaginação e transformam o Carnaval dos alunos numa autêntica festa temática. Foi o caso da Escola Santa Marta de Corroios, que juntou os pequenos estudantes e os professores para uma homenagem a Zé Pedro, falecido em dezembro do ano passado, e à banda Xutos & Pontapés.



De lenço vermelho ao pescoço (característico da banda de rock portuguesa) e com uma camisola ilustrada com o símbolo dos Xutos, dezenas de crianças vibraram ao som das músicas tocadas por Zé Pedro, provando que a música é intergeracional.



No final do tributo, foram levantadas cartolinas onde se lê "Para sempre Zé Pedro", ao som de uma das mais icónicas e emocionantes músicas da banda, "Para Sempre".



O momento está a tornar-se viral nas redes sociais, depois de o professor de música dos alunos, Pedro Madeira, ter partilhado um vídeo do mesmo. As imagens já contam com mais de 79 mil visualizações e os comentários à ideia não podiam ser mais positivos.



"De arrepiar. Obrigada ESMC, estou certa que o Zé Pedro onde está cantou, tocou e pulou convosco", pode ler-se entre as centenas de comentários que enchem a publicação no Facebook.