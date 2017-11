Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dinheiro para Cultura sem controlo estatal

Inspeção-Geral das Finanças conclui que Ministério não tem condições para avaliar uso dos subsídios.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A Inspeção-Geral de Finanças (IGF) realizou uma auditoria aos subsídios atribuídos pelo Estado português aos artistas e companhias na temporada de 2012-2013 e concluiu que nem o Ministério da Cultura (MC) nem a Direção-Geral das Artes (DGArtes) conseguem aferir "o impacto destes apoios financeiros para a sociedade".



O relatório agora divulgado detetou ainda várias irregularidades nos concursos, incluindo candidaturas com "receitas e despesas sobreavaliadas" e apresentadas fora do prazo; falta de relatórios intercalares e até subsídios atribuídos sem que a situação tributária e contributiva dos artistas estivesse comprovadamente regularizada.



Outra auditoria da IGF, desta feita ao controlo de tributação de rendimentos nas atividades artísticas e de espetáculos – relativa ao período de 2011-2014 – detetou que uma promotora de festivais de música falhou a "entrega de IRS/IRC retidos na fonte, em valor superior a 437 mil euros". Quase meio milhão de euros. Noutros casos, houve falta de retenção na fonte ("em cerca de 87,9 mil euros"), assim como indícios de "omissão de rendimentos", tanto por parte de promotoras de espetáculos como de artistas individuais.



Refira-se que, no biénio 2012-2013, a DGArtes atribuiu 28,4 milhões de euros de subsídios e que, no período de 2011-2013, artistas e promotoras de espetáculos declararam às Finanças 1468 milhões de euros e geraram uma receita fiscal no valor de 21 milhões de euros.