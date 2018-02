Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diogo Infante torna-se realizador

Obra é assumida como homenagem a Eunice Muñoz que dirigiu no teatro. Agora é a vez do ecrã.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Era um sonho antigo de Diogo Infante – realizar um filme – e este ano vai tornar-se realidade. O ator e diretor artístico do Teatro da Trindade está a ultimar a curta-metragem ‘Olga Drummond’, que assume como uma homenagem aos atores seniores que, "na posse de todas as suas capacidades como intérpretes, são relegados para segundo plano por uma indústria que não os considera", explicou ao CM.



Eunice Muñoz não podia faltar no elenco. Aliás, o realizador diz mesmo que pensou nesta obra como uma homenagem à atriz que venera e já dirigiu no teatro. Mas estão lá, também, Ruy de Carvalho, Manuela Maria e Lourdes Norberto e, no elenco mais jovem, Isabel Abreu, Rita Salema e Patrícia Tavares.



Sem dinheiro do ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual, recorreu "a um apoio" da RTP para conseguir pagar à equipa – desde atores a técnicos – mas, sobretudo, para assegurar que, "depois de feito, o filme vai mesmo ser exibido".



"O filme vai ser montado e conforme o resultado assim será a proporção da nossa ambição", diz Infante. "Espero poder fazer uma exibição comercial e o circuito dos festivais".



PORMENORES

Tino Navarro é o produtor

"O Tino Navarro, com quem trabalhei várias vezes no cinema como ator, ouviu-me dizer que sonhava realizar um filme e disponibilizou-se logo para me ajudar", recorda Diogo Infante.



A espera faz parte

"Há muito tempo que queria realizar, mas por razões óbvias é muito mais difícil do que encenar: o cinema exige equipas maiores e mais dinheiro", justifica o ator e atual diretor artístico do Teatro da Trindade.



Escrito numa semana

"A história para esta ‘Olga Drummond’ ter-me-á saído ao longo de uma semana. Depois fui trabalhando e recriando esse primeiro esboço... No total devo ter feito cinco ou seis versões do argumento", revela.