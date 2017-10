Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diogo Piçarra convida April Ivy e Valas

Os dois artistas vão atuar ao lado do autor de ‘do=s’ nos coliseus

Por P.R.S. | 14:00

April Ivy e Valas vão trocar cumplicidades com Diogo Piçarra nos concertos que o cantor está a preparar para o Coliseu do Porto, no dia 27, e para o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 3 de novembro, para fechar a digressão do álbum 'do=s'. Os dois artistas juntam-se a Jimmy P, que já tinha sido revelado na última sexta-feira



A cantora portuense, que ganhou projeção na música nacional com o tema 'Be Ok', subirá ao palco das duas salas para cantar em dueto 'Não Sou Eu' com Diogo Piçarra. Já o rapper Valas irá cantar 'Ponto de Partida', que pertence ao último disco da voz de 'Dialeto'.



As entradas para o espetáculo no Coliseu do Porto, custam entre 15 a 20, com os preços dos camarotes, de seis lugares, a variarem entre os 108 e os 144 euros. Os bilhetes para o Coliseu dos Recreios, na capital, valem entre 20 e 25 euros.