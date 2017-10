Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diogo Piçarra convida Jimmy P para os coliseus

Rapper português é o primeiro nome anunciado pelo autor do álbum ‘do=s’ para os concertos no Porto e Lisboa.

Por P.R.S. | 17:22

Jimmy P é o primeiro convidado revelado para os dois espetáculos especiais que Diogo Piçarra está a preparar para os coliseus do Porto, a 27 de outubro, e Lisboa, a 3 de novembro.



O rapper português irá subir ao palco das duas salas para cantar 'Entre as Estrelas' em dueto com o autor do álbum 'do=s'. A canção, que foi uma das mais tocadas na rádio em 2016, teve mais de 5,5 milhões de visualizações no Youtube.



Os bilhetes para o concerto no Porto custam entre os 15 e 20 euros, enquanto os preços para os camarotes (seis lugares) variam entre 108 e 144 euros. Para o Coliseu de Lisboa, as entradas custam entre 20 e 25 euros.