Diogo Piçarra: novo disco e estreia nos Coliseus

Com um novo disco quase pronto, a editar no final de março, e com novas canções para mostrar em 2017, Diogo Piçarra tem já estreia marcada para os Coliseus de Porto e Lisboa, no último trimestre do ano.





O cantor de ‘Dialeto’ apresenta-se na cidade invicta dia 7 de Outubro e na velhinha sala da Rua das Portas de Santo Antão dia 3 de Novembro. Os bilhetes estão já à venda nos locais habituais, estando também disponível o acesso ao Golden Square, uma zona privilegiada, junto ao palco, que permite aos fãs seguir o espectáculo ao mais ínfimo pormenor.

Estes bilhetes estão disponíveis em quantidade limitada e em exclusivo na nova loja online de Diogo Piçarra. Os fãs que adquirirem os Golden Square Tickets terão entrada antecipada nos Coliseus, meet and greet com o artista, envelope com 1 poster A3 do concerto e lanyard personalizado com passe VIP.

Recorde-se que Diogo Piçarra anunciou esta semana o lançamento do novo álbum ‘do=s’ para o dia 31 de março e estreou uma nova canção, ‘História’, cujo videoclip, concebido e realizado pelo próprio e por André Piçarra, ultrapassou já as 240 mil visualizações em apenas 2 dias, atingido o n.º 1 das trending stories no Twitter e o #3 no YouTube. O single entrou também directamente para o top 50 da tabela de singles do Spotify.

Um dos mais importantes nomes da pop nacional da actualidade, Diogo Piçarra soma mais de 40 milhões de visualizações nos seus vídeos, seguido por milhares de fãs nas redes sociais: mais de 285 mil fãs no Facebook, mais de 110 mil seguidores no Instagram, mais de 30 mil no Twitter.

O álbum de estreia, lançado em 2015, "Espelho", entrou directamente para o nº 1 do top nacional de vendas, tendo atingido o Galardão de Ouro. Nos últimos 18 meses, Diogo Piçarra realizou mais de 80 concertos em todo o País.

