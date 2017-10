Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diogo Piçarra prepara concertos nos coliseus

Jimmy P, Valas, April Ivy e o duo brasileiro Anavitória vão atuar ao lado do artista.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Duas noites inesquecíveis é o que Diogo Piçarra quer proporcionar aos seus fãs nos espetáculos que está a preparar para os coliseus do Porto, no dia 27, e de Lisboa, a 3 de novembro. Marcados por uma cenografia arrojada e com uma forte componente audiovisual, os concertos que encerram a digressão do último disco ‘do=s’ são um prémio justo para um artista que é, hoje, um ídolo para milhares de jovens.



Face a duas atuações tão especiais, Diogo Piçarra será acompanhado por vários convidados. Aos já anunciados Jimmy P, April Ivy e Valas durante esta semana, junta-se agora Anavitória. Recorde-se que o duo feminino brasileiro convidou a voz de ‘Dialeto’ para regravar ‘Trevo (Tu)’ quando o cantor visitou este ano as terras de Vera Cruz.



Um dos momentos fortes de ambos os espetáculos será, sem dúvida, quando Jimmy P subir ao palco para cantar ‘Entre as Estrelas’ em dueto com Diogo Piçarra. Foi uma das canções mais ouvidas na rádio em 2016 e tem-se revelado um momento de comunhão com o público.

April Ivy, que entrou em ‘Não Sou Eu’, e Valas, que cantou em ‘Ponto de Partida’, temas que integram o último ‘do=s’, também vão tornar as duas noites bem mais especiais para os milhares de fãs do artista.



As entradas para o Coliseu do Porto custam entre 15 e 20 euros, com os preços dos camarotes a variarem entre os 108 e os 144 euros. Os bilhetes para o Coliseu dos Recreios, na capital, vão dos 20 aos 25 euros.