Direção-Geral do Património Cultural gastou 397 mil euros para comprar 30 obras

Apenas duas das trinta obras tiveram um custo superior a 50 mil euros.

Por Hugo Real | 01:30

Entre 2012 e 2017, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) comprou, em leilões e a particulares, 30 obras de arte, que implicaram um investimento total de 397 mil euros, um valor consideravelmente baixo se tivermos em conta que só no ano passado a DGPC comprou, por 5,55 milhões de euros, os seis quadros de Maria Helena Vieira da Silva que pertenciam aos herdeiros de Jorge de Brito (as pinturas já estavam expostas, cedidas pelos seus proprietários, no Museu Arpad Szènes - Vieira da Silva, em Lisboa).



As obras adquiridas ao longo destes anos reforçaram o acervo de oito dos 23, museus e monumentos que estão sob a tutela da DGPC, nomeadamente o Palácio Nacional da Ajuda (oito obras), o Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado (sete), Museu Nacional de Arte Antiga e Museu Nacional Soares dos Reis (quatro para cada um), Museu Nacional do Teatro e da Dança (três), Palácio Nacional de Mafra (dois), Museu da Cerâmica e Museu Nacional de Etnologia (uma obra para cada espaço).



Entre as obras adquiridas, destaque para uma baixela e para um alfinete, ambos da Rainha D. Maria Pia, que atualmente podem ser vistas no Palácio Nacional da Ajuda.



Estas peças são as únicas com um custo superior a 50 mil euros.