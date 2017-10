Divulgado o novo trailer de 'Star Wars: Os últimos Jedi'

Oitavo episódio da saga estreia no dia 15 de dezembro.

O novo trailer do oitavo filme da saga Star Wars foi divulgado na madrugada desta terça-feira. 'Star Wars: Os últimos Jedi', chega aos cinemas no dia 15 de dezembro e promete conter todos os ingredientes possíveis para continuar a apaixonar os fãs.

O trailer completo do oitavo filme da saga estreou pela primeira vez no intervalo de um jogo de futebol americano entre os Minnesota Vikings e os Chicago Bears. Foi a ESPN que divulgou o tão esperado vídeo promocional, esta segunda- feira, depois de no início do ano ter passado um pequeno teaser deste novo episódio.

O realizador, Rian Johnson, escreveu no Twitter que "se quiserem ir [ver o filme] completamente em branco, evitem [o trailer] ", admitindo a presença de alguns spoilers, ainda que não estejam diretamente explícitos. "Mas é tão booooom", acrescentou o realizador.

O novo episódio sucede a 'Star Wars: O despertar da Força', de 2015, e mostra Rey (Daisy Ridley) à procura de Luke Skywalker (Mark Hamill), de forma a perceber o porquê de este se ter isolado.



A par do novo trailer surgiu um novo poster e começaram a ser vendidos os bilhetes para o filme, que estreia em dezembro nas salas de cinema.