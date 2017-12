Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

DJ Kaleb Freitas morre em palco

Estrutura metálica caiu em cima do palco devido aos ventos fortes.

20.12.17

O DJ brasileiro Kaleb Freitas, 30 anos, perdeu a vida no passado domingo quando uma forte tempestade atingiu o festival Atmosphere, na cidade de Esteio, em Porto Alegre, Brasil.



Os ventos fortes provocaram a queda de uma enorme estrutura metálica por cima do palco, atingindo o músico, que ainda chegou a ser transportado para o hospital, onde viria a morrer.



Kaleb era bastante conhecido entre os fãs de música eletrónica e uma presença assídua no festival, considerado um dos melhores do género no Brasil, com cerca de 10 mil visitantes.



A polícia está a investigar as causas do acidente.