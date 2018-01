DJ Overule: “Ainda existe um grande preconceito contra os DJ e a música eletrónica”

Deixou o curso de contabilidade para se dedicar à música. No ano passado tornou-se no primeiro DJ português a vencer um prémio MTV. Agora lança o primeiro disco

Bruno castro nasceu a 6 de Junho de 1981 em Parenhos, no Porto. Começou numa banda de hip-hop chamada sete Pecados Mortais. Paralelamente à atividade de DJ e produtor é ainda Mentor do programa de rádio ‘Pump Up The Volume Radio Show’, há quase dez anos no ar (atualmente pode ser escutado na Mega Hits). Conhecido nas lides como DJ Overule, é um dos mais talentosos DJ da atualidade.Pode ser Bruno. Toda a gente me trata por Bruno.Porque na altura em que escolhi o nome, a maioria dos DJ eram da área do house music e pouco mais. E como aquilo que eu fazia era diferente, achei que esse era o nome certo para mim.Na verdade, não sei responder a isso. Nada foi premeditado. Simplesmente acho que chegou a altura. Como há muitos anos também trabalho como produtor, queria que as pessoas conhecessem também esse meu lado.Sabe muito bem [risos]. Eu acho que essa ideia de que um DJ não trabalha em estúdio já é coisa do passado. Se um DJ não fizer trabalho de produção também não é muito reconhecido. Hoje já há miúdos a começarem a tocar em bares e a fazerem, por exemplo, as suas produções em casa. Eu sou de facto mais do palco e da cabine, mas gosto muito da parte da produção.A ideia foi desenvolvida já depois do disco feito. Em 2017, nas viagens que fiz pelo País, cruzei-me com muitos incêndios. Recordo-me, por exemplo, de ir a passar em Águeda, de ter de sair da A1, que estava cortada, e de mais tarde esbarrar com um outro incêndio em Leiria. Toda aquela tragédia mexeu muito connosco e eu acho que, como artista, tinha de dar o meu contributo. A capa deste disco, por exemplo, aborda muito esse tema.Há anos em que dou mais concertos e outros em que dou menos, mas sim, essa é uma média que tenho conseguido manter.Sim, é isso mesmo [risos], mas esta é a minha profissão.Recentemente, estive em Ibiza, que não conhecia, e gostei muito. Fiquei surpreendido. Tinha a ideia de que a cena lá estava mais ligada ao house music, mas afinal também há muito espaço para a música urbana, que é mais o meu género.Lá fora há outro mercado, outro consumo e um clube pequeno, por exemplo, fatura muito mais do que em Portugal. Um programador cá tem de trabalhar o dobro.Eu espero que sirva para desmistificar o preconceito que ainda existe contra os DJ e a música eletrónica, preconceito esse que vem sobretudo desta comunidade, dos músicos. A verdade é que a música eletrónica é o futuro da música mundial. Claro que existe e sempre existirá lugar para todos, mas espero que este prémio contribua para que os DJ sejam mais respeitados.Eu costumo dizer que passo música, mesmo quando faço as minhas músicas. Ao vivo, o que faço é passar as minhas gravações, mas aquilo que faço em estúdio já é composição.Há muito trabalho na atividade de DJ. Eu, por exemplo, não sou músico de raiz mas ao longo do tempo fui desenvolvendo aptidões. Sou, acima de tudo, um autodidata. Mas sim, acho que há DJ que o são naturalmente.Começou cedo com a coleção de discos do meu pai. Em minha casa sempre se ouviu muita música. Mais tarde seguiu-se uma banda de hip-hop chamada Sete Pecados Mortais. Eu tinha 16 anos e era o DJ da banda. Na altura fazia scratch [técnica musical para produzir sons ao ‘arranhar’ o disco de vinil para a frente e para trás repetidas vezes em cima de um gira- -discos], mas também fazia uma ou outra produção. Depois vieram os DJ sets, comecei a passar música em bares do Porto, a que se seguiram as discotecas. E aqui estou.Eles acharam normal... até eu querer fazer disto profissão [risos]. Eu ainda estava a estudar na faculdade e, de facto, ao início, não acharam muita piada. Ainda assim, acabaram a dar-me todo o apoio, mesmo achando que não era muito boa ideia.Estudava contabilidade. Talvez por não ter nada a ver com aquilo que eu gostava é que o curso acabou por ficar a meio [risos].Acho que foi o meu pai que me encaminhou por aí. Costumava perguntar-me se conhecia algum contabilista no desemprego e lá acabou por me convencer.Acho que não. Se calhar vou acabar por tirar um curso ligado às artes, mas não sei o que será o futuro. Para já, as coisas têm corrido muito bem.Lançado no final de 2017 em todas as plataformas digitais e em formato físico, o disco de estreia de DJ Overule, ‘It’s Not Over’, simboliza, nas palavras do próprio, "um renascer". É que, apesar dos 13 anos, ainda não é hora de descanso. "Tudo o que conquistei até agora é apenas o começo de uma longa jornada. A capa do álbum simboliza isso mesmo, uma mensagem de esperança." O disco conta com participações de Zak Downtown, Rebecca Garton, Virgul, Grognation, Wet Bed Gang, Pedro Pode e Fábia Maia. O primeiro single, ‘Body Talk’, em parceria com a britânica Rebecca Garton, já tinha sido lançado no final de 2016, gozando hoje de mais de meio milhão de visualizações no YouTube. No final do ano passado, DJ Overule lançou novo single, ‘Só Vim Para Dançar’, com voz de Pedro Pode (S. Pedro e Doismileoito), que em menos de um mês angariou quase 300 mil visualizações. O mais recente single, ‘Mr. Superstar’, conta com a participação de Virgul e Atiba. Seguem-se agora as apresentações ao vivo do novo disco, sendo que muitas delas ocorrerão em alguns festivais de verão, que DJ Overule garante já estarem fechados.