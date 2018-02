Dois interessantes festivais em Mourão

Com a Feira Senhora das Candeias, que se compunha de dois festivais realizados nos dias 1 e 4 de fevereiro na praça da simpática vila alentejana de Mourão, considera-se inaugurada a temporada de toiros em Portugal

Por Joaquim Tapada | 17:14

No dia 1 de fevereiro, com elevada presença de público que quase encheu a bem tratada praça, pudemos apreciar a atuação dos cavaleiros Francisco Palha e David Gomes, este lidando com muito acerto, dos espadas Juan Leal, Joaquim Ribeiro 'Cuqui', João d'Alva e Manuel Perera e dos forcados amadores de Santarém. Sendo os novilhos de Callejo Pires.

Distinguiu-se Juan Leal que desenvolveu uma faena muito variada. No domingo, dia 4, o festival teve bastante nível e os toureiros estiveram à altura da boa qualidade dos novilhos da ganadaria Grave. O veterano 'Cuqui de Utrera' mostrou que, mesmo sem grande atividade, é possuidor de muita arte. Curro Diaz, José Garrido e Joaquin Galdós estiveram bem, no entanto, o seu labor foi superado por Manuel de Jesus El Cid, que bordou uma grande faena, e pelo português Manuel Dias Gomes, que não ficou atrás e teve apontamentos de classe.

Apesar do tempo muito frio e da realização do funeral do malogrado empresário António Manuel Cardoso, à mesma hora, em Alcochete, a praça registou uma enchente e os aficionados deram por bem empregado o seu tempo.