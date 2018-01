Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dose dupla de Globos de Ouro nos cinemas

‘A Hora Mais Negra’ e ‘Três Cartazes à Beira da Estrada’ chegam amanhã às salas.

Por Leonardo Ralha | 01:30

Dois dos filmes que triunfaram na cerimónia dos Globos de Ouro deste domingo chegam esta quinta-feira aos cinemas portugueses. A comédia negra ‘Três Cartazes à Beira da Estrada’ venceu nas categorias de Filme Dramático, Atriz Dramática (Frances McDormand), Ator Secundário (Sam Rock-well) e Argumento, enquanto ‘A Hora Mais Negra’ valeu o prémio de Melhor Ator Dramático a Gary Oldman pelo retrato do primeiro-ministro britânico Winston Churchill.



‘A Hora Mais Negra’ mostra o primeiro mês de Churchill no poder, após a queda do correligionário Chamberlain, incapaz de conter o avanço de Hitler na Europa. Destaca-se a interpretação de Gary Oldman, com auxílio da caracterização, que todas as manhãs lhe aumentava o volume corporal em 50 por cento. No elenco do drama histórico realizado por Joe Wright estão Kristin Scott Thomas, Lily James e Ben Mendelsohn.



Já ‘Três Cartazes à Beira da Estrada’ centra-se na luta de uma mãe que aluga três espaços publicitários na entrada da cidade para pressionar o chefe da polícia (Woody Harrelson) que julga não se esforçar o suficiente para encontrar o culpado da violação e morte da sua filha adolescente. A comédia (mesmo muito) negra foi escrita e dirigida por Martin McDonagh.



PORMENORES

Charutos dispendiosos

Gary Oldman disse numa entrevista que só em charutos o orçamento de ‘A Hora Mais Negra’ ultrapassou os 20 mil euros.



Dúvida da protagonista

Frances McDormand, que tem 60 anos, achava-se demasiado velha para ser mãe de adolescente. Foi convencida pelo seu marido, o cineasta Joel Coen.



Outras estreias da semana

Também estreiam ‘Tad e o Segredo do Rei Midas’, ‘47 Metros de Terror’, ‘Man Down’, ‘Pop Aye’ e ‘Só Para ter a Certeza’.



Favoritos aos Óscares

As vitórias de Oldman e McDormand nos Globos de Ouro tornaram ambos ainda mais favoritos aos Óscares, cujas nomeações serão reveladas no dia 23.