“É impressionante a adesão que temos”, diz Tim

Xutos & Pontapés encerram este sábado a digressão de 2017 no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com a apresentação de dois temas inéditos.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Prestes a terminarem a digressão deste ano, os Xutos & Pontapés preparam um concerto muito especial para o Coliseu dos Recreios, que conta com algumas surpresas. Tim, o vocalista, conta tudo ao CM.



CM – Os Xutos dão o último espetáculo do ano amanhã, sábado, no Coliseu de Lisboa. Que noite estão a preparar para os fãs?

Tim – É uma noite que fecha a tasca deste ano [risos]. É o culminar do trabalho que fizemos ao longo de 2017. Vamos ter um momento acústico, com uma versão dos ‘Contentores’ que já tínhamos feito no Campo Pequeno, mas de que as pessoas já não se devem lembrar. E vamos apresentar dois temas novos: ‘Semente do Impossível’, que foi feito para a banda sonora do filme ‘Índice Médio de Felicidade’, do Joaquim Leitão, e ‘Mar de Outono’, um baladão à Pink Floyd. Nenhum destes temas ainda está gravado.



- Como é que correu a digressão deste ano?

- Correu melhor do que estávamos à espera. É impressionante a adesão e o calor que ainda recebemos do público ao final destes anos todos. Já não esperávamos este calor todo.



- Quanto concertos deram?

- Não foram muitos. Devem ter sido uns vinte, mas todos em grande força. Todos concertos de ‘classe A’ [risos].



- Mas ainda vão fazer a passagem de ano?

- Sim. Este ano é em Albufeira. Mas nunca sabemos se é o último do ano, se é o primeiro do próximo...



- Ainda é especial ir ao Coliseu dos Recreios, ao final de tantos anos?

- É sempre especial. Nós até nem fizemos lá tantos concertos quanto isso. Nos últimos anos até temos feito mais no Campo Pequeno. O Coliseu leva menos gente e não proporciona o mesmo ambiente mas, por outro lado, é muito mais direto. Para nós, este Coliseu acaba por ter um significado especial porque ainda não tínhamos tocado em Lisboa este ano.



- E depois disto o que é que se segue? Novo disco?

- Sim, já estamos a trabalhar em algumas coisas. Eu gostei muito de fazer o ‘Puro’ [álbum lançado em 2014] e o próximo disco será muito na linha desse. Também não sabemos fazer diferente. Já temos um tema chamado ‘Duro’ e um outro do [João] Cabeleira que já está gravado.



- Mas vão parar de tocar e fazer algum retiro para compor novos temas para o álbum?

- Não, não quero cá retiros. Os tempos que correm não estão para retiros... Quero que este disco seja feito em continuidade.