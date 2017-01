E os melhores discos nacionais de 2016 são...

Na lista que se segue estão os melhores discos portugueses de 2016 para o CM, discos que embora lançados no ano passado podem e devem ser trazidos para este novo ano. 'Capitão Fausto Têm Os Dias Contados’ – Capitão Fausto ‘Carga de Ombro’ – Samuel Úria ‘Outras histórias’ – Deolinda ‘Menina’ – Cristina Branco ‘Até Julguei que Fosse Minha’ – António Zambujo ‘Carminho Canta Jobim’ – Carminho ‘Nua’ – Gisela João ‘00:00:00:00’ – Noiserv ‘Life Is Long’ – Rodrigo Leão Scott Mathhew ‘Sean Riley & The Slowriders’ - Sean Riley & The Slowriders ‘Drifter’ – First Breath After Coma ‘Her’ – Rita Red Shoes ‘Stoop. Look. Listen’ - Marta Ren & The Groovelvets ‘Luisa’ – Luisa Sobral 'Monda’ – Monda ‘Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S.Bento’ – Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S.Bento 'Acho que é meu dever não gostar’ – Señoritas 'Modern Dancing’ – White Haus ‘A Rose is a Rose is a Rose’ – Old Jerusalem ’Manual do Coração’ – Hélder Moutinho





Foi no passado dia 22 de Dezembro que os Capitão Fausto confirmaram o seu quase estatuto de culto com a estreia ao vivo no Coliseu de Lisboa, mas só mesmo os mais distraídos ainda não tinham dado conta destes cinco capitães que fazem questão de estar na linha da frente da afirmação da nova música portuguesa. Foi a eles que coube gravar um dos melhores discos de 2016, ‘Capitão Fausto Têm os Dias Contados’, e seguramente uma das melhores canções do ano: ‘Amanhã Tou Melhor’.Foi, de resto, bem boa a colheita de 2016 no que diz respeito a edições discográficas nacionais. Samuel Úria lançou esse tratado pop ‘Carga de Ombro’, disco que o atesta como um dos melhores escritores de canções em língua portuguesa, os Deolinda editaram ‘Outras Histórias’, mais um livro cantado sobre o quotidiano tão particular da vida portuguesa, Noiserv gravou essa banda sonora ainda sem filme ‘00:00:00:00’ (um hino à melancolia) e Rodrigo Leão dividiu as despesas do novo disco, ‘Life Is Long’, com Scott Matthew (quão belas podem ser as canções).Entre as melhores edições do ano, muitas delas são da área do fado. Gisela João mostrou-se como nunca em ‘Nua’, Hélder Moutinho abriu o seu peito em ‘Manual do Coração’, Cristina Branco revelou em ‘Menina’ a cantora mais atrevida que há em si e António Zambujo fez quase suas as canções de Chico Buarque.