“É ótimo começar a tour em Lisboa”

Royal Blood têm concertos na Europa, América e Oceânia.

Por Pedro Rodrigues Santos | 09:05

A praça de touros do Campo Pequeno recebe hoje, às 20h30, os Royal Blood para uma noite de puro rock. "É ótimo começar a nossa digressão mundial em Lisboa", afirma ao CM Mike Kerr, baixista do duo britânico. "Não fazíamos ideia que tínhamos fãs tão entusiásticos no País", justifica.



Pela terceira vez em terras lusas, o grupo irá centrar a atuação no segundo trabalho, ‘How Did We Get So Dark?’, que atingiu o topo da tabela dos álbuns mais vendidos no Reino Unido.



Elogiados pela crítica e pelos admiradores desde a primeira hora, pode ser uma surpresa para os menos atentos a dureza que o duo imprime às suas canções. "O que está gravado foi tocado ao vivo no estúdio", explica o baixista. "O mesmo se passa em palco: estou sempre a ligar e a desligar os amplificadores", ri-se.



Kerr não se esquece de destacar a simbiose perfeita que existe entre ele e o baterista Ben Thatcher. "Somos amigos de longa data e fazemos um verdadeiro trabalho de equipa".

As entradas para Royal Blood custam entre 26 e 36 euros.