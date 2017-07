Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"É um cartel muito bonito e bem montado"

António Ribeiro Telles vai lidar toiros Murteira Grave.

13.07.17

A uma semana da corrida do Correio da Manhã, no Campo Pequeno, Lisboa, António Ribeiro Telles garante que as expectativas são as melhores. "É um cartel muito bonito e bem montado. A noite tem tudo para correr bem", diz.



O cavaleiro, que vai tourear ao lado de Luís Rouxinol, Manuel Ribeiro Telles Bastos e Luís Rouxinol Júnior, revela que ainda se está a preparar.



"Tenho muito gosto em tourear nesta corrida. Tenho uma grande admiração por todos. É uma ganadaria muito exigente. Ainda me estou a mentalizar", conclui.



Os grupos de forcados amadores de Santarém e Coruche pegam seis toiros da ganadaria Murteira Grave.



O espetáculo tem início às 22h00.