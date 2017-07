Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"É uma das corridas mais importantes desta temporada"

A corrida do Correio da Manhã, no dia 20 deste mês, será especial para Luís Rouxinol.

"É uma das corridas mais importantes desta temporada. O meu filho [Luís Rouxinol Jr.] vai tomar alternativa. Vou para triunfar e tenho a certeza que vão sair toiros muito bons. Será uma noite especial", explica o cavaleiro.



Sobre dividir a arena com António Ribeiro Telles e Manuel Ribeiro Telles Basto, Luís Rouxinol mostra-se entusiasmado. "São dois cavaleiros que admiro muito. Estou a torcer para que seja uma grande noite de toiros. Vamos dar tudo", conclui.



As pegas estão a cargo dos grupos de forcados amadores de Santarém e Coruche.



Vão ser lidados seis poderosos toiros da ganadaria Murteira Grave.