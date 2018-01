A banda vai apresentar o mais recente álbum The Deconstruction.

11:03

A banda norte-americana Eels vai atuar no Festival Nos Alive no dia 13 de julho. O grupo vai apresentar o 12º álbum de originais The Deconstruction, gravado na Califórnia, que chega a Portugal no dia 6 de abril.

Este concerto vai marcar a segunda passagem da banda por território português, sendo que em 2010 atuou no Coliseu dos Recreios.

Para além da banda de Mark Everett, no dia 13 também vão atuar nomes como Queens of the Stone Age, The National, Two Door Cinema Club e The Kooks.