‘Egoísta’ lança edição especial de Natal

Cantor espanhol atua na Altice Arena, em Lisboa, a 30 de maio do próximo ano.

Lista revela fortunas acumuladas com concertos, digressões e negócios diversos.

A revista ‘Egoísta’ dedica ao ‘Doce’ as suas últimas páginas de 2017.

Concertos juntam bandas míticas no Estádio Municipal de Oeiras

Cultura

Espetáculo encerra a digressão ‘Rumble in the Jungle’, que esgotou de norte a sul do País.