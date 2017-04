A cantora cabo-verdiana Elida Almeida regressou a Lisboa com um concerto no Teatro Tivoli, onde interpretou temas dos seus dois discos, 'Ora doce ora margos' e, o mais recente, 'Djunta Kudjer', que foi resultado de dois anos de digressão que enriqueceram a sua música. Mostra disso mesmo é o tema 'Di mi ku di bo" gravado em Havana, uma combinação de ritmos latino-americanos e morabeza africana.

Elida estará na próxima semana em Cabo Verde para mais uma edição do Kriol Jazz Festival.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito