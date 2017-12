Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enrique Iglesias volta a Portugal

Cantor espanhol atua na Altice Arena, em Lisboa, a 30 de maio do próximo ano.

Por Duarte Faria | 10:40

Há mais uma estrela da música internacional a confirmar presença em Portugal no próximo ano. O cantor espanhol Enrique Iglesias regressa ao nosso País para um concerto na Altice Arena, em Lisboa, no dia 30 de maio.



De resto, esta é uma sala já bem conhecida do filho de Julio Iglesias, de 42 anos. Nas três anteriores ocasiões em que atuou em Portugal, o autor de sucessos como ‘Hero’, ‘Duele El Corazón’, ‘I’m A Freak’ ou ‘Bailando’ fê-lo sempre no antigo Pavilhão Atlântico.



No espetáculo que traz a Lisboa, Enrique Iglesias vai brindar os fãs portugueses com os seus sucessos mais recentes: ‘El Perdón’ ou ‘Súbeme La Radio’ - singles depois do último álbum, ‘Sex and Love’, de 2014.



Enrique Iglesias já vendeu mais de 170 milhões de álbuns em todo o Mundo e lançou dez álbuns, além de duas compilações com os seus maiores sucessos. O cantor já venceu vários prémios Grammy, American Music Awards e World Music Awards.



Os bilhetes para o espetáculo já se encontram à venda, a preços que variam entre os 39 e os 70 euros.