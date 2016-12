Esqueleto descoberto em necrópole de Estremoz em destaque na Forbes

"No passado, antes da aplicação de bons antifúngicos e antibióticos, o Mycetoma seria de cura quase impossível, a não ser que fosse praticada a amputação do membro", acrescentou a Forbes.



Para a revista, destacou ainda o município, o que é "ainda mais interessante neste esqueleto é o facto de estar perfurado na cabeça, como que tivesse sido praticada uma forma inicial de cirurgia craniana".



A publicação lançou ainda uma dúvida, cuja resposta não é clara, segundo a câmara alentejana: "A questão do pé poderia estar relacionada com a cirurgia do crânio?".



No artigo publicado na revista norte-americana, o 1.º lugar da lista é ocupado pelo esqueleto sem cabeça de um antigo gladiador romano, descoberto em Inglaterra, seguindo-se ossadas encontradas em outros países, nomeadamente no Canadá ou em Itália.



Um esqueleto proveniente de uma necrópole medieval em Estremoz (Évora), estudado pelas investigadoras Ana Curto e Teresa Fernandes, foi considerado pela revista Forbes como um dos 10 esqueletos mais intrigantes de 2016, revelou es a câmara alentejana.Segundo o Município de Estremoz, este esqueleto, um dos 115 encontrados numa escavação arqueológica no Rossio Marquês de Pombal, num cemitério datado entre os séculos XII e XV, já tinha sido notícia no início do ano, por nele ter sido identificado um fungo característico das regiões tropicais.Este mês, foi a vez de a revista norte-americana Forbes ter colocado o esqueleto descoberto na cidade alentejana no 10.º lugar da lista dos esqueletos mais intrigantes de 2016.