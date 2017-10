Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Estive em muitas situações de perigo", assume Jorge Palma

Músico fala da idade, da inspiração, das asneiras que fez e dessa dependência do álcool que tantos “sarilhos” lhe arranjou.

Por Miguel Azevedo | 03.10.17

Jorge Palma completa 45 anos de uma carreira de êxitos, de muita estrada, palcos e excessos. Esta é a breve história de um homem com cara de anjo mau que vive só com a sua composição, por vezes frágil, mas ainda com muita estrada para andar.



– 45 anos de carreira são 67 de vida. Nunca se sentiu cansado desta vida da música?

– Às vezes, sim, sentimo-nos cansados, mas depois começo a pensar que estou a fazer o que gosto e que os outros continuam a ter apreço por mim. E acho que isso me dá energia. A música faz parte da minha vida desde a altura em que eu estudava para ser engenheiro.



- Esta coisa da idade assusta-o ou dá-lhe confiança?

- Não penso muito nisso. Felizmente, vou tendo saúde. Para além disto estar tudo a funcionar, eu também não me sinto com 67 anos (risos).



- A Rita Lee diz que nunca se é velho de mais para se fazer ‘cagadas’ na vida. O Palma fez muitas?

- Eh pá! Fiz as que tinha que fazer... mas sim, fiz bastantes.



- E arrepende-se de algumas?

- Eu não sou muito de olhar para trás. As ‘cagadas’ que fiz não foi com intenção de magoar ninguém. Prefiro pensar que me magoei mais a mim do que aos outros, até porque eu tenho um poder de recuperação muito grande.



- Entre essas ‘cagadas’ estão os excessos com o álcool?

- Sim, sim. O álcool deu-me muito gozo, mas também me arranjou muitos sarilhos.



- Chegou a temer pela vida?

- Não. Estive muitas vezes em situações de perigo, mas consegui sair delas. Hoje o álcool é algo que controlo. Bebi muita coisa boa e má. Neste momento, não sinto falta.



- A música ainda tem mistérios para si?

- Então não! Eu continuo a aprender. Escrever é sempre uma descoberta porque na verdade nunca sabemos bem o que é que anda para aqui na cabeça, que sentimentos andam para aqui fechados.



- O que deu à música?

- Sempre dei o que tinha. Já a mim, a música deu-me tudo. Não me imagino sem ela.