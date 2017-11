Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gal Costa: “Estou a cumprir a minha missão”

Aos 72 anos, a cantora brasileira regressa a Portugal para dois espetáculos

Por Miguel Azevedo | 18:47

Para os espetáculos dos próximos dias 10 e 11 no Campo Pequeno, Gal Costa promete "duas noites de violão" recheadas de sucessos. "Este espetáculo funciona muito bem porque as canções são todas muito conhecidas", diz a cantora, que promete temas como ‘Vaca Profana’ ‘Tigreza’, ‘Tuareg’, ‘Dia de Domingo’ ou ‘Gabriela’, este dois últimos considerados pela cantora como "docinhos para o público". O pretexto para falar da vida e obra



Neste regresso a Portugal, a Gal esgota a segunda maior sala de Lisboa, o Campo Pequeno, a dois meses do concerto e teve de marcar uma data extra. Que admiração é esta que os portugueses têm por si?

É uma admiração antiga que foi sendo alimentada por vários sucessos. Mas isto não tem só a ver com música, também tem a ver com sangue, porque eu tenho um pouco de Portugal a correr nas veias. Isto passa-se com muitos brasileiros. Não é exclusivo meu (risos).



Chega a estes 50 anos de carreira com 72 anos de idade. A vida da música, dos palcos e das viagens não pesa?

Não. Juro que não. É de tudo isto que me alimento. A música faz-me mais jovem. Eu, por natureza, tenho um espírito jovial e faço questão de me manter feliz e inteira. Eu não me dou a idade que tenho.



Que idade é que daria a si própria?

Uns 45 anos (risos).



Porquê? Aconteceu alguma coisa especial na sua vida aos 45 anos?

Não, mas são menos anos do que aqueles que eu tenho agora (risos).



Esta coisa da idade é algo que a assusta ou, antes pelo contrário, dá-lhe mais confiança?

Eu estou sempre confiante. A calma e a tranquilidade são das coisas boas da idade. Eu não tenho do que reclamar.



Alguém dizia que, com a idade, vamos passando da paixão à compaixão. Sente que aos 72 anos é uma pessoa mais tolerante do que era?

Isso é verdade. Com o passar do tempo tendemos a ter um olhar mais complacente. Claro que tudo depende da natureza de cada um. Eu sempre fui muito espiritualizada e tenho um temperamento muito calmo.



Fez alguma coisa na vida de que se arrependa?

Provavelmente sim, mas de repente não me lembro (risos). Mas o que quer que eu tenha feito mal já foi certamente resolvido.



Quando olha para trás para a sua carreira, o que é que vê?

Eu sou muito orgulhosa de tudo aquilo que fiz. Sou uma mulher batalhadora e acredito que estou a cumprir a minha missão. Acredito que vim ao Mundo para isto e acredito que ainda há muito para fazer.



A Rita Lee diz que o palco é o lugar mais seguro para se viver perigosamente. O que é que ainda sente hoje em cima de um palco?

O palco é um lugar mágico. Vive- -se de facto perigosamente, mas o palco tem ao mesmo tempo uma aura especial.



Mas é um local perigoso porquê?

Porque é onde nós arriscamos. Quando eu montei os espetáculos ‘Recanto’ e ‘Estratosférica’, por exemplo, que vinham de discos de transição e com uma forte componente rock e eletrónica, foi um risco muito grande. Podia não ter resultado. Felizmente, foi um sucesso. Na era tropicalista eu já tinha lidado com o rock ‘n’ rol e a música experimental. Arriscar tem sido muito a história da minha carreira e o palco é o melhor local para o fazer