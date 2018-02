Estrelas voltam ao protesto em gala do cinema inglês

Noite de glamour nos Bafta marcada pelo preto, em solidariedade com o movimento contra assédio sexual.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 11:04

É uma noite habitualmente marcada pelo glamour, pelos flashes, pelo humor britânico e, claro, pelo melhor do que se faz no cinema inglês. No entanto a gala de entrega dos prémios Bafta deste anos, que decorreu este domingo, ficou marcada pelo regresso do negro à red carpet, com as estrelas a desfilarem vestidas de preto em solidariedade com o movimento ‘Time’s Up’, contra o assédio e os abusos sexuais.

Numa noite em que o grande vencedor foi o filme ‘Três Cartazes à Beira da Estrada’, que conseguiu cinco prémios Bafta do total de nove para que estava nomeado, não faltou animação, a cargo da mítica atriz e apresentadora Joanna Lumley, que fez as vezes de anfitriã do evento.

‘Três Cartazes à Beira da Estrada’ foi premiado com o Bafta de melhor filme inglês, melhor filme, melhor atriz principal, melhor ator secundário, melhor guião original. Em destaque estiveram ‘A Forma da Água’ (filme que levou 3 dos 10 prémos para o qual estava nomeado) e ainda ‘A Hora Mais Negra’, que conquistou dois galardões, incluindo o de melhor ator principal para Gary Oldman. Daniel Kaluuya levou para casa o prémio de ‘Estrela em Ascensão’ e Allison Janney foi escolhida como melhor atriz secundária, pela participação em 'Eu, Tonya'.