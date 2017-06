Estrelas da música juntas em concerto de homenagem

O MEO Arena recebe a 27 de junho, às 21h00, 25 artistas conhecidos do público português para um concerto de homenagem a todas as vítimas dos fogos florestais. O espectáculo será transmitido em direto por todas as rádios portuguesas, assim como por vários canais televisivos.

‘Juntos por Todos’ reúne nomes como AGIR, Amor Electro, Ana Moura, Aurea, Camané, Carlos do Carmo, Carminho, D.A.M.A, David Fonseca, Diogo Piçarra, Gisela João, Hélder Moutinho, João Gil, Jorge Palma, Luísa Sobral, Luís Represas, Matias Damásio, Miguel Araújo, Paulo Gonzo, Pedro Abrunhosa, Raquel Tavares, Rita Redshoes, Rui Veloso, Salvador Sobral e Sérgio Godinho.

Os bilhetes já se encontram disponíveis nos pontos de venda habituais e os preços variam entre os 15 e os 25 euros. Existe ainda a possibilidade de adquirir um bilhete donativo, que não dá acesso concerto, mas o seu custo (15 euros) contribuirá para ajudar todas as pessoas afectadas pelos incêndios. As receitas obtidas serão entregues à União das Misericórdias Portuguesas.

Recorde-se que Portugal está a ser afetado por enormes incêndios que já causaram a morte de 64 pessoas. Esta é já considerada uma das maiores tragédias na história do nosso país.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito