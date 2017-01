Estrelas de concursos e consagrados no Festival da Canção

O que achou desta notícia?







Três vencedores do ‘The Voice’ (Rui Drumond, Deolinda Kinzimba e Fernando Daniel), uma vencedora do ‘Factor X’ (Kika Cardoso) e quatro ex-concorrentes de talent shows (Salvador Sobral, de ‘Ídolos’, cuja música é composta por Luísa Sobral, sua irmã e concorrente no mesmo programa da SIC, David Gomes, Beatriz Felício e Pedro Gonçalves, os três do ‘The Voice’) integram o lote de 16 cantores que vão competir no Festival da Canção 2017.Estas estrelas de concursos televisivos vão competir com nomes consagrados da música lusa, como Márcia, Celina da Piedade (ambas compuseram a música que vão interpretar), Jorge Benvinda (dos Virgem Suta) e Lena D’Água, que regressa ao concurso depois de em 1978 ter ido à Eurovisão como membro do coro dos Gemini. A concorrer vão estar ainda as Golden Slumbers (composto pelas irmãs Cat e Margarida Falcão ), Lisa Garden (nome artístico de Ana Pimenta) e Helena Kendall. Por definir está apenas quem vai interpretar o tema composto pelo músico Noiserv (David Santos).A primeira meia-final será disputada a 19 de fevereiro e a segunda a 26. A final, onde será escolhido o representante português na Eurovisão, está marcada para o dia 5 de março.