‘Eu, Tonya’ chega esta quinta-feira a Portugal

Margot Robbie patina para o Óscar de Melhor Atriz no papel de Tonya Harding.

A história verdadeira de Tonya Harding, a patinadora americana acusada de mandar lesionar a compatriota Nancy Kerrigan em 1994, garantiu a primeira nomeação de Margot Robbie para o Óscar de Melhor Atriz, mas a australiana de 27 anos é também uma das produtoras de ‘Eu, Tonya’, que chega amanhã a Portugal.



Um dos maiores desafios para Margot foi o rinque de patinagem. Quatro meses de treinos intensivos chegaram para fazer muitas cenas no gelo, mas nem o recurso a duplas evitou que as maiores proezas tivessem de ser recriadas com ajuda de efeitos digitais, pois neste momento há apenas duas mulheres no Mundo capazes de fazer o salto ‘triplo Axel’ que deu fama a Tonya.



Baseado em entrevistas com a patinadora e com o ex-marido - que pagou a dois homens para partirem a rótula da rival, julgando que só assim haveria lugar para ela na equipa dos EUA nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 -, ‘Eu, Tonya’ mostra uma mulher marcada pela pobreza e pela violência, cujo talento nunca bastou para compensar uma imagem contrária àquilo que a patinagem no gelo queria fazer passar.



Memorável é a interpretação de Allison Janney, favorita para o Óscar de Melhor Atriz Secundária, com entrada direta para o topo das piores mães do cinema.



‘Pequena Grande Vida’

Novo filme de Alexander Payne tem Matt Damon, Christoph Wa-ltz e Kristen Wiig como protagonistas. Conta a história de um casal que abandona uma vida stressante para se tornar mais pequeno (literalmente!).



‘12 Indomáveis’

Uma equipa de agentes da CIA e das forças especiais dirige-se ao Afeganistão, após os ataques de 11 de Setembro, numa tentativa de derrubar o Taliban. Com Chris Hemsworth, Michael Peña e Michael Shannon.



‘O Figurante’

A história de um homem (Ed Helms) que ganha a vida como figurante do público em programas televisivos, em busca do amor perdido quando enredado na turbulência do showbiz.