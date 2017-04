Eunice Muñoz já não decora textos

A atriz confidenciou ainda que gostava de parar de trabalhar aos 90 anos, por receio do que lhe poderá "acontecer à cabeça". Recentemente, Eunice enfrentou um cancro na tiroide e foi operada ao coração.



"Temos uma reforma tão pequena que somos obrigados a isso. Nem digo qual é a minha!", afirmou Eunice Muñoz.A atriz confidenciou ainda que gostava de parar de trabalhar aos 90 anos, por receio do que lhe poderá "acontecer à cabeça". Recentemente, Eunice enfrentou um cancro na tiroide e foi operada ao coração.

Aos 88 anos, Eunice Muñoz sente cada vez mais dificuldades em trabalhar."Já não decoro. Quem me lê os textos é a minha neta [a também atriz Lídia Muñoz, com quem vive] através do auricular", revelou à revista ‘TV Guia’.No entanto, a baixa reforma que recebe obriga-a a continuar a gravar novelas (está atualmente no elenco de ‘A Impostora’, da TVI) e a fazer teatro - em setembro regressa aos palcos no Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa.