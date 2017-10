Evento filatélico homenageia o escritor Romeu Correia

Exposição está patente em Almada até dia 22 de outubro.

Por J. Pires Santos | 21:45

Foi inaugurada, a 14 de outubro, na Oficina da Cultura de Almada, a 11.ª Exposição Filatélica e de Colecionismo organizada pela Secção Filatélica da Associação de Reformados e Pensionistas do Concelho.

O certame, que conta com o apoio da câmara municipal, da União de Freguesias de Almada (Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas), dos Correios de Portugal e da Federação Portuguesa de Filatelia, comemora o ‘Mês do Idoso’ e assinala o centenário do nascimento do escritor, dramaturgo e desportista Romeu Correia, que nasceu e faleceu em Almada (1917-1996).

Para marcar o evento, os Correios de Portugal editaram um selo personalizado e um carimbo comemorativo que podem ser adquiridos no local do evento.

Esta mostra integra 26 coleções filatélicas e cinco de outros tipos de coleccionismo, distribuídos por 96 quadros.

Além dos elementos técnicos do evento, o excelente catálogo da exposição inclui ainda textos de Pedro Vaz Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Filatelia; de António de Matos, vereador da Educação, Cultura, Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Almada; da ARPCA – Associação de Reformados e Pensionistas do Concelho de Almada; e de Alexandre Flores.

Este evento pode ser visitado até dia 22 de outubro, de quarta a domingo das 14h00 às 19h00 e das 20h00 às 22h00, excepto nos domingos, quando encerra às 19h00.