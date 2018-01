Évora e Póvoa de Varzim preparam grandes eventos filatélicos

Federação Portuguesa de Filatelia prevê a realização de 30 certames filatélicos ao longo do corrente ano.

Évora e Póvoa de Varzim vão ser palco dos maiores certames filatélicos previstos para este ano de 2018.

Na cidade alentejana realiza-se a 12.ª edição da EuroScout e na Póvoa de Varzim a XXVII.ª Exposição Filatélica Nacional.

Ambos os eventos fazem parte plano exposicional da Federação Portuguesa de Filatelia, que prevê a realização de 30 certames filatélicos a levar a efeito por 19 clubes e associações filatélicas do País e ilhas ao longo do corrente ano.

Com base neste plano, a primeira realização do ano será a mostra filatélica da temática Escutismo, que terá lugar em Castelo do Neiva, Viana do Castelo, de 22 a 27 de fevereiro, numa organização a cargo do Núcleo de Filatelia do Agrupamento de Escolas do Monte da Ola.

Os primeiros grandes eventos filatélicos de 2018 – a saber, o 37.º Encontro Mundial de Colecionadores e o 12.º EuroScout – são organizados conjuntamente pelo Clube Português de Colecionadores de Objectos Escutistas e pela Confraria Timbrológica Meridional. Decorrerão de 4 a 6 de maio, na Arena de Évora.

Esta iniciativa, que conta com o apoio da IFSCO – International Federation of Scout & Guide Stamp Collecting Organizations, mas também da Câmara Municipal de Évora, da Federação Portuguesa de Filatelia e dos CTT – Correios de Portugal.

É a segunda vez que este evento internacional de colecionismo da temática escutista se realiza entre nós e inclui ainda o 37.º Encontro Mundial de Colecionadores e a mostra filatélica designada por 12.º EuroScout, encontro europeu de filatelia sobre Escutismo e Guidismo.

Os interessados podem obter informações no site www.cpcoe.org/evora2018/

Já a cidade de Póvoa de Varzim estará no centro das atenções dos filatelistas portugueses em maio, com a realização da XVIIª Exposição Filatélica Nacional, no Pavilhão Desportivo Municipal.

O evento é organizado pela Associação Poveira de Colecionadores e conta com o apoio da Federação Portuguesa de Filatelia, dos CTT e da Câmara da Póvoa de Varzim.

Este certame competitivo será o maior evento filatélico a realizar em Portugal neste ano e a organização espera reunir as melhores coleções filatélicas portuguesas. Já em 2011, a cidade da Póvoa de Varzim tinha recebido a 21.ª Exposição Filatélica Nacional e Inter-Regional.