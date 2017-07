Exposições filatélicas despedem-se de Gaia

Mostras estão patentes na sede dos Bombeiros da Aguda.

Por J. Pires Santos | 10:00

O Clube de Colecionadores de Gaia e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Aguda, Vila Nova de Gaia, tem a decorrer, no Salão Nobre dos Bombeiros locais, a Mostra Filatélica ‘Filexgaya- 2017’ e a Exposição de Postais ilustrados antigos, a Cartogaya -2017.

Os dois eventos de colecionismo têm vindo a ser realizados anualmente pelo Clube de Colecionadores de Gaia e este ano podem ser visitados até 16 de julho, domingo, entre as 15h00 e as 21h00.

Também no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Aguda decorreu no passado fim-de-semana a Feira de Colecionismo, que reuniu centenas de participantes e visitantes dos vários pontos do País.

A ‘Filexgaya- 2017’ reúne um conjunto de excelentes participações de associados do clube organizador, com destaque para a coleção de oito quadros de História postal: Ceres, de Francisco Pimentel; a participação de cinco quadros de ‘Postais ilustrados’ de Júlio Maia; a coleção de seis quadros com o título ‘Bombeiros na Filatelia’ de José Rodrigues Silva; a participação de Francisco Galveias com o título ‘Homenagem ao Bombeiro’ de cinco quadros; e, por último, a participação de seis jovens filatelistas do Núcleo Juvenil de Filatelia da Escola Almeida Garrett de Vila Nova de Gaia.

Por sua vez, a exposição de postais ilustrados ‘Cartogaya 2017’ reúne coleções de grande raridade, das quais destacamos a participação ‘Postais Antigos de Esposende’, de José Miranda da Mota, a coleção de ‘Postais Antigos das Termas de Vidago’, de Júlio Rodrigues da Silva, e, por último, a coleção ‘Viagem por Portugal’, de Eugénio Vasconcelos.

Numa dezena de mesas estão expostas diversas coleções sobre a temática dos Bombeiros, com destaque para as miniaturas de viaturas de carros de bombeiros, galhardetes, pacotes de açucar, calendários, crachás, entre outros.

Para assinalar o evento, os Correios de Portugal concederam um carimbo comemorativo e foi editado um selo personalizado e um postal ilustrado comemorativo. As três peças reproduzem uma viatura com a marca Studbaker construída em 1921 e adquirida em 1925 pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aguda, na data da fundação da Associação. Juntamente com o carimbo, o selo e o postal, foi ainda criado um postal máximo triplo.

A realização deste certame tem o apoio dos Correios de Portugal, da Federação Portuguesa de Filatelia e da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

A visita das exposições tem entrada gratuita e, no mesmo local, podem ser adquiridas as peças filatélicas confecionadas para o evento.