Fado regressa a Alfama mas esquece a Ribeira

Todavia, garante, não está em causa o patrocínio do Caixa Luanda e, em estreia, do Caixa Benguela. "É um facto que a CGD está a apostar no mercado angolano", remata Francisco Viana.

O Caixa Alfama está de volta pela 5ª vez ao típico bairro lisboeta, a 15 e 16 de setembro, com Gisela João, António Zambujo e Marco Rodrigues como principais estrelas de um cartaz com mais de 40 fadistas. O anúncio do festival surge após o cancelamento daquela que seria a terceira edição do Caixa Ribeira, previsto para o início de junho no Porto, após a interrupção do patrocínio da Caixa Geral de Depósitos (CGD)."Uma das duas novidades do Caixa Alfama 2017 será o palco no largo do Chafariz de Dentro, em frente ao Museu do Fado, de acesso grátis", garante aoo promotor Luís Montez. A outra será a venda de bilhetes diários (15 euros), além do passe de dois dias por 25 euros (nas últimas edições custava 45 euros). "Será um bom fim de semana para quem gosta de Lisboa e de fado", sublinha o responsável da Música no Coração.Francisco Viana, diretor de comunicação e marca da CGD, confirma aoque o Caixa Alfama se mantém uma realidade, afastando as dúvidas que pudessem haver do apoio da instituição financeira ao festival. Relembre-se que este ano o Caixa Ribeira não aconteceu por falta de apoio da instituição. "Cada cêntimo que a CGD investe em patrocínios tem de ser garantido com o retorno adequado", afirma aoo responsável.