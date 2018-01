Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fantasia romântica ultrapassa concorrência na corrida aos Óscares

‘A Forma da Água’ é o filme mais nomeado do ano e concorre para 13 estatuetas douradas.

Um conto fantástico negro, um drama cómico de atores e uma obra de guerra que foi um êxito de bilheteira. São estes os três filmes mais nomeados da 90ª edição dos Óscares, agendada para o dia 4 de março, em Los Angeles. ‘A Forma da Água’, do realizador mexicano Guillermo del Toro, que estreia por cá no dia 1 de fevereiro, conseguiu 13 nomeações, seguido de ‘Três Cartazes à Beira da Estrada’, com nove indicações, e ‘Dunkirk’, com sete.



Para este ano, a Academia apostou em nove obras para a categoria de Melhor Filme que, além dos já referidos, é composta pelos títulos ‘Chama-me Pelo Teu Nome’, ‘The Post’, ‘Lady Bird’, ‘Linha Fantasma’, ‘A Hora Mais Negra’ e ‘Foge’.



Atentos às polémicas e questões que marcam os meandros de Hollywood, os Óscares voltaram a apostar na diversidade racial e a nomear quatro atores e ainda um realizador (Jordan Peele por ‘Foge’) negros.



Já depois do movimento que se levantou em torno da igualdade salarial e à presença de mulheres noutras categorias além da representação, também aqui houve novidades: Greta Gerwig é a quinta mulher a ser nomeada para Melhor Realizador, e na Fotografia há pela primeira vez uma diretora indicada - Rachel Morrison, pelo trabalho em ‘Mudbound - As Lamas do Mississipi’.



No campo da representação, Frances McDormand (‘Três Cartazes à Beira da Estrada’) é a favorita na categoria de Melhor Atriz, enquanto Gary Oldman (que faz de Winston Churchill em ‘A Hora Mais Negra’) surge na linha da frente para o Óscar de Melhor Ator.



Já Allison Janney (‘Eu, Tonya’) e Sam Rockwell (‘Três Cartazes à Beira da Estrada) ganharam Globos de Ouro nas categorias de atores secundários e assumem-se como os favoritos às mesmas nos Óscares.



Uma realizadora no meio deles

Aos 34 anos, a também atriz Greta Gerwig conseguiu, com o drama no feminino ‘Lady Bird’, ser a quinta mulher nomeada para o Óscar de Melhor Realizador e uma das mais novas de idade a consegui-lo nesta categoria.



Recordista chega à 21ª nomeação

Meryl Streep continua imbatível na corrida às estatuetas douradas. Nesta edição, com ‘The Post’, alcançou a 21ª nomeação para Melhor Atriz, mais do que qualquer outra. Já venceu três Óscares, mas falhou 17 vezes o prémio.



Beleza australiana consegue primeira nomeação aos 27

É considerada uma das mais belas atrizes de Hollywood e conseguiu, aos 27 anos, a primeira nomeação ao Óscar de Melhor Atriz.



A australiana Margot Robbie, conhecida pelos papéis em ‘O Lobo de Wall Street’ ou ‘Esquadrão Suicida’, concorre com o papel verídico da patinadora Tonya Harding no drama ‘Eu, Tonya’, que chega às salas no dia 22 de fevereiro.



Margot Robbie disputa o prémio com Sally Hawkins, Meryl Streep, Saoirse Ronan e a favorita Frances McDormand.



Escândalo sexual afasta James Franco da corrida

Os escândalos de teor sexual ainda dão que falar nos bastidores de Hollywood, e as acusações que pendem sobre James Franco terão acabado por pesar na hora das nomeações.



Um dos favoritos ao Óscar de Melhor Ator, a estrela de ‘Um Desastre de Artista’ ficou de fora, mesmo depois de ter recebido muitos elogios pelo papel de Tommy Wiseau e ainda o Globo de Ouro para Melhor Ator de Comédia. James Franco foi acusado de conduta sexual imprópria por, pelo menos, cinco mulheres.



Outro visado pelas revelações de assédio sexual foi Kevin Spacey que, por causa disso, acabou por ser substituído no filme ‘Todo o Dinheiro do Mundo’. O ator que lhe tomou o lugar é Christopher Plummer que, aos 88 anos, é o mais velho a ser nomeado para um Óscar, neste caso o de Ator Secundário.