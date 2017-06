Fãs em êxtase com adeus dos Aerosmith

Já as canções foram cantadas em coro nos máximos decibéis que se escutavam no clássico ‘Livin’ on the Edge’.



Os Aerosmith já não pisavam o País desde 1999. São 45 anos de carreira e mais de 150 milhões de discos vendidos em todo o Mundo. Este registo impar não é para qualquer banda. A despedida foi, de facto, em grande.



'Livin’ on the Edge’, ‘Cryin’’, ‘Janie’s Got a Gun’, ‘Walk this Way’: foi para ouvir estes hinos do rock que o MEO Arena, em Lisboa, esgotou ontem à noite, cantados em carne e osso pelos Aerosmith.O arranque do concerto da digressão ‘Aero-Vederci Baby!’ não poderia ter começado melhor, às 22h00, com um videowall onde era possível observar imagens icónicas da banda. Logo a seguir, ‘Let the Music do the Talking’ bradava um Steven Tyler em ótima forma secundado por um Joe Perry à beira da perfeição. A festa estava lançada.Considerada uma das últimas grandes bandas de rock a tocar ao vivo com os membros originais, o quinteto liderado por Tyler mostrou até à exaustão o que significa ter esse espírito e quase deitou o pavilhão abaixo.