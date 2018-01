Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fãs passam noites ao relento para ver U2

Ao longo das duas fases de pré-venda foram vendidos três mil ingressos.

Por Sofia Piçarra | 01:30

Era o momento mais aguardado. Sérgio Cardoso esperou desde domingo à porta do Centro Comercial Dolce Vita Tejo, na Amadora, para comprar bilhetes para o concerto dos U2. Foi o primeiro a chegar e, ontem, o primeiro a ter nas mãos os ingressos para o espectáculo agendado para dia 16 de setembro, no Altice Arena, em Lisboa.



Ao longo das duas fases de pré-venda - exclusiva para os subscritores do site da banda irlandesa e para quem adquiriu o álbum ‘Songs of Experience’ antes de 30 de novembro de 2017 - foram vendidos três mil bilhetes, ficando 771 para venda ao público em Lisboa.



Os fãs começaram a organizar-se vários dias antes e, apesar do frio e do cansaço, ninguém arredou pé. O preço dos bilhetes para a ‘eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour’ começava nos 37 euros e ia até aos 325, a zona mais próxima do palco.



Com um limite máximo de quatro bilhetes por pessoa, as garantias de conseguir ingresso eram poucas para quem já tinha 200 pessoas à frente. Mas nem isso demoveu os fãs, que alimentaram a esperança de ser anunciada uma data extra. A confirmação veio pouco depois, com os U2 a confirmarem um segundo concerto no dia 17 de setembro. Os bilhetes estarão à venda em fevereiro.



Entretanto, há já quem esteja a vender na internet ingressos pelo dobro do preço.



"Não tenho dinheiro para ir vê-los lá fora"

Sérgio Cardoso acompanha os U2 há 23 anos e conseguiu tirar a primeira senha. "Vai ser memorável. É sempre especial ir ver um concerto dos U2, mas este ficará no coração. Além disso, não tenho dinheiro para ir vê-los lá fora", confessou ao CM.