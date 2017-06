Feira do Livro rende mais de quatro milhões

A 87ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que teve lugar no Parque Eduardo VII, encerrou no passado domingo





Segundo Bruno Pacheco, secretário-geral da APEL, o valor de vendas na Feira corresponde a mais de 2% do mercado de venda de livros em Portugal, que se situa nos 177 milhões de euros – sem contabilizar os manuais escolares (com estes, ultrapassa os 200 milhões). Em Portugal editam-se cerca de 14 mil títulos por ano.

A APEL – Associação Portuguesa de Livros e Livreiros – fez as contas e concluiu que, com base em "conversas informais" tidas com os participantes, terão sido vendidos cerca de 400 mil exemplares na 87ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que encerrou domingo. O que corresponderá a um volume de negócio superior a quatro milhões de euros. Contactados, os dois grandes grupos do mercado editorial português "não confirmam nem desmentem os números", até porque, garantem, ainda estão a fazer contas."Vendemos o equivalente ao ano passado - o que é muito bom, já que esta edição teve menos um dia e houve uma quebra de público, normal, no fim de semana de encerramento. Justifica-se, dadas as altas temperaturas que se fizeram sentir", explica José Menezes, do grupo Leya.Paulo Rebelo Gonçalves revela que, apesar de a Porto Editora não ter ainda fechado a faturação da Feira, faz "um balanço muito positivo" da mesma. "Positivo a todos os níveis: não só a nível das vendas de livros, mas também da participação do público nas nossas atividades, que foi massiva", conclui.