Festa de Almada entra na segunda semana

É só escolher e marcar na agenda.

Por A.M.R. | 11.07.17

pub

Prossegue, até dia 18, a 34ª edição do Festival Internacional de Teatro de Almada, que nesta segunda semana de programa intenso tem espetáculos romenos, ingleses e israelitas para apresentar, além de várias produções nacionais.Nesta terça, quarta e quinta-feiras sobe ao palco do Teatro Municipal Joaquim Benite, 'Ricardo III está proibido', peça em que o romeno Matei Visniec junta figuras reais com personagens de ficção (da peça 'Ricardo III', de Shakespeare) para recordar os tempos da ditadura de Ceausescu.É o primeiro espetáculo de uma semana cheia.