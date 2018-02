Festas em monumentos rendem 1,8 milhões de euros

Em 2017, três jantares renderam ‘apenas’ 17 699 euros, menos de 2% dos ganhos totais com cedências de espaços.

Por Hugo Real | 01:30

Para rentabilizar o património nacional, o ministro da Cultura quer aumentar os preços dos alugueres. "A tabela é muito baixa e vamos subi-la", disse ao ‘Expresso’ Castro Mendes, considerando "absurdo" pagar apenas 3 mil euros pelo Panteão.



Jerónimos e Batalha mantêm os cocktails

Em novembro, na sequência do polémico jantar da Web Summit no Panteão, o ministro da Cultura, Castro Mendes, anunciou a intenção de proibir "qualquer serviço de refeições ou de catering" nos três panteões nacionais: Igreja de Santa Engrácia, Mosteiro dos Jerónimos e Mosteiro da Batalha.



Mas, já no final do ano, foi conhecido o teor do novo regulamento de jantares, cocktails, eventos culturais e reuniões de caráter social, académico ou empresarial em monumentos, que contradiz as palavras do governante.



Apenas o Panteão Nacional fica totalmente vedado a eventos sociais, apesar de estar disponível para iniciativas de âmbito cultural, mediante o pagamento de 1500 a 5 mil euros. O Mosteiro dos Jerónimos deixa de receber jantares, mas mantém os cocktails. O aluguer está fixado nos 7500 euros, mas o número de pessoas que podem estar nos claustros é diminuído de mil para 470.



No Mosteiro da Batalha continuam a ser possíveis refeições, no claustro D. Afonso V, com uma lotação máxima de 500 pessoas. O aluguer para um jantar é de 3 mil euros e para cocktail de 1500.



SAIBA MAIS

5 060 780

foi o número de visitantes que os museus, monumentos e palácios tutelados pela Direção Geral do Património Cultural receberam em 2017, uma subida de 8% face ao ano anterior. O Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, registou 1 166 793 entradas e foi o espaço mais procurado.



Panteão sempre a subir

No ano passado, o Panteão Nacional recebeu 149 931 visitantes, o que significa um aumento de 24,2% quando comparado com o ano transato. Contudo, se a comparação for feita com o ano de 2012, o acréscimo é de 130,4%.

O aluguer dos 23 museus, monumentos e palácios dependentes da Direção Geral do Património Cultural (DGPC) apenas rendeu a esta entidade 1,8 milhões de euros ao longo dos quatro últimos anos. Apesar de este ser um valor simbólico tendo em conta as receitas da DGPC (só no ano passado fez 18,3 milhões em bilheteira e para este ano tem um orçamento total de 37,9 milhões de euros - , o montante registado em 2017 foi o mais elevado de sempre, com mais de 640 mil euros.Ao, a DGPC revela ainda que, no ano passado, o Panteão Nacional apenas foi arrendado três vezes para jantares (dez repastos foram realizados neste espaço desde 2002), a última das quais no célebre e polémico evento da Web Summit, que levou mesmo o Governo a alterar a lei para impedir que festas destas voltem a ter lugar neste local.Este evento rendeu um total 3690 euros referentes à cedência do espaço e 1466 euros devido ao pagamento de horas extraordinárias. No total, os três jantares renderam 17 699 euros, mais de 66% das receitas totais obtidas no ano passado com a cedência do Panteão Nacional para eventos (desde exposições a lançamentos de livros), mas menos de 2% dos ganhos totais com cedências de espaços.A DGPC explicou ainda que as receitas conseguidas com estas cedências de espaços não estão "consignadas a determinada despesa". Assim, os valores arrecadados são incluídos nos proveitos totais da entidade e acabam por ser "utilizados no pagamento das despesas da DGPC, incluindo vencimentos".A mesma fonte revelou ainda que, em 2016, "os monumentos mais requisitados foram o Mosteiro dos Jerónimos, o Palácio Nacional da Ajuda, o Museu Nacional dos Coches e o Mosteiro de Alcobaça". Nesse ano, a cedência de espaços rendeu 419 154 euros.