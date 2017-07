Festivais atraem mais de 430 mil pessoas

Primeiros eventos de verão cumprem expectativas e antecipam temporada em grande.

Por Sónia Dias | 10.07.17

pub

De norte a sul do País, o verão faz-se de música. Este ano deverá ser batido o recorde de festivais, ultrapassando os 249 realizados em 2016, com a maioria a concentrar-se entre junho e setembro. Até agora realizaram-se cinco certames e a adesão do público adivinha mais uma temporada de sucesso, com cerca de 431 mil entradas.Até agora, o festival que mais pessoas atraiu foi o Alive, que se realizou entre 6 e 8 de julho. Cerca de 165 mil festivaleiros passaram pelo Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, para ouvir artistas como The Weeknd, Foo Fighters e Depeche Mode.No mesmo fim de semana - entre 7 a 9 de julho, cerca de 100 mil pessoas concentraram-se na Praia do Relógio, na Figueira da Foz, para dançar ao som dos maiores DJ do mundo, em mais uma edição do Somnii. Em terceiro lugar, com 80 mil visitantes, está o Primavera Sound (8 a 10 de junho), no Porto, o primeiro grande festival de verão do ano. Bon Iver assegurou o melhor dia do certame, com a lotação máxima de 30 mil fãs.Seguem-se Beach Party, em Matosinhos, e Summer Fest, na Ericeira, ambos realizados entre 30 de junho e 1 de julho, que juntaram 56 mil e 30 mil pessoas, respetivamente. Estes foram os únicos a apresentar resultados diferentes dos de 2016. O primeiro perdeu cerca de 4 mil visitantes, enquanto que o segundo atraiu mais 5 mil.Super Bock Super Rock e Marés Vivas são os próximos festivais de verão a aquecer o País. O primeiro decorre de 13 a 15 de julho, no Parque das Nações, em Lisboa, e tem como principais atrações Red Hot Chili Peppers, London Grammar, Future, Fatboy Slim e Deftones.Já o Marés Vivas realiza-se entre 14 e 16 de julho, em Vila Nova de Gaia, e receberá como cabeças de cartaz Seu Jorge, Bastille, Scorpions e Sting, entre muitos outros.Mais de cinquenta pessoas foram detidas durante os três dias de NOS Alive. A maior parte das detenções, apurou o, relacionam-se com os crimes de tráfico de droga e venda ilegal de ingressos.Vários agentes da PSP de Oeiras ficaram responsáveis pela segurança no recinto.É o número aproximado de pessoas que passaram pelos festivais de verão no ano passado. O evento que mais público atraiu foi o Rock In Rio Lisboa, com 329 mil visitantes nacionais e estrangeiros.O número de festivais de música cresceu 18% em 2016, atraindo mais de dois milhões de espectadores, com um impacto na economia nacional de 100 milhões de euros, segundo uma informação divulgada pelo Ministério do Ambiente.