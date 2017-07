Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festivais de música dominam agosto

São mais de duas dezenas os festivais que se realizam no próximo mês em Portugal.

Por Sónia Dias | 01:30

Agosto está a chegar e com ele mais de duas dezenas de festivais de música que prometem animar todo o País e atrair milhares de pessoas. Do rock à eletrónica, passando pelo hip hop e pelo metal, há concertos para todos os gostos.



Na terça-feira arranca já um dos maiores festivais de verão, na Zambujeira do Mar. Até sábado, dia 5 de agosto, o Sudoeste espera receber entre 35 e 40 mil pessoas por dia com um cartaz que inclui nomes como Jamiroquai, Lil Wayne e Dua Lipa.



Entre 10 e 13 de agosto, O Sol da Caparica promete animar a Margem Sul com um programa exclusivamente dedicado à língua portuguesa. Pouco depois é a vez da festa se mudar para norte, mais precisamente para Viana do Castelo, com o Paredes de Coura (dias 16 a 19) e Caminha, com o Vilar de Mouros (24 a 26).



Destaque ainda para outros festivais bem conhecidos do público português, como são os casos do Flower Power Fest (3 a 5), em Carcavelos; Andanças (8 a 11), em Castelo de Vide; Bons Sons (11 a 14), na aldeia de Cem Soldos, e Entremuralhas (24 a 26), que se realiza em Leiria.