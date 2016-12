Festivais vendem mais do que no ano passado

Este ano, Portugal recebeu 249 festivais, que tiveram 2,1 milhões de espectadores.



Mas o maior incremento é registado pelo Paredes de Coura. João Carvalho, diretor do festival, diz ao CM que "regista-se um aumento de 50% em relação ao ano passado".Este ano, Portugal recebeu 249 festivais, que tiveram 2,1 milhões de espectadores.

O ano ainda não terminou, mas as vendas para os grandes festivais de 2017 estão a superar os números do ano passado. José Barreiro, diretor do Primavera Sound, o primeiro dos grandes eventos (de 8 a 10 de junho no Parque da Cidade no Porto), adianta ao CM que as vendas até ao fim do ano "costumam significar 20%" do total, mas "este ano verifica-se um aumento de 30% em relação a 2015". Para "impulsionar as vendas", diz, contribuiu o facto de o cartaz ter sido anunciado a 20 de dezembro e não em fevereiro, como habitual.O NOS Alive também está com vendas muito acima do ano passado. Álvaro Covões, responsável da Everything Is New, diz que 10 mil unidades do Fan Pack já esgotaram e a perspetiva é, tal como neste ano, ter lotação esgotada nos três dias. "Também é um bom presente de Natal", diz sobre os bilhetes para eventos como o NOS Alive.A promotora Música no Coração, por seu lado, adianta que "as vendas do MEO Sudoeste estão acima das do ano passado". E, apesar de não dar dados do Super Bock Super Rock, a verdade é que os bilhetes diários para 13 de julho (restam os passes gerais, que custam 109 euros), quando atuam os Red Hot Chili Peppers, já esgotaram.