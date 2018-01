Cool Jazz 2018 muda-se de Oeiras para Cascais

David Byrne e Gregory Porter já confirmaram concertos no festival.

Por Lusa | 12:07

O festival de música EDP CoolJazz, marcado para julho, transitará este ano do concelho de Oeiras para o de Cascais, concentrando-se os concertos no Hipódromo, foi esta quarta-feira anunciado.



Para a 15.ª edição, a organização tinha já anunciado os concertos de David Byrne, a 11 de julho, e Van Morrison, no dia 28, ambos no Parque dos Poetas, e de Gregory Porter, no dia 20, no Jardim Marquês de Pombal, sendo que todos eles são agora transferidos para o Hipódromo de Cascais.



O festival aconteceu pela primeira vez em 2004, repartido por palcos nos concelhos de Mafra, Sintra, Oeiras e Cascais, onde agora se fixa para a edição de 2018.



Na primeira edição estiveram os músicos Buddy Guy, Ravi Coltrane, Roy Ayers, Barbara Hendricks, Camané, Jacinta, Ed Motta e Adriana Calcanhotto. Desde então já acolheu mais de 130 concertos e 300 mil espectadores.



Em 2017, o CoolJazz somou cerca de 35 mil espectadores para ver nomes como Jamie Cullum, The Pretenders, Maceo Parker, Maria Gadú e Jorge Palma.