Festival de Músicas do Mundo "superou claramente as expectativas"

Por Joaquim Bernardo | 22:34

O Festival Músicas do Mundo de Sines que terminou ontem, "superou claramente todas as expectativas, tendo sido um sucesso, a todos os níveis", afirmou Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Sines.

"O grande objectivo do FMM que é divulgar o concelho, foi claramente conseguido, tivemos mais público do que no ano passado", garantiu o autarca, sem adiantar números, já que ainda não são conhecidos.

Nuno Mascarenhas destacou ainda o 'feedback' dos empresários da restauração e hotelaria de Sines, onde "estava tudo esgotado, notando-se a presença de público com mais poder de compra".

A abertura do festival aconteceu em Porto Covo e " e aí a afluência também superou os anos anteriores, o que nos leva a manter a aposta naquela aldeia", sublinhou.

"É difícil contabilizar o número de presenças, porque a maior parte dos concertos são gratuitos e realizam-se ao ar livre, mas no conjunto, estiveram mais pessoas do que em anos anteriores", acrescentou o autarca.

Durante nove dias, sem interrupções, passaram pelo festival sonoridades de 36 países e de cinco continentes, divididos por Porto Covo e Sines, através de 56 projetos musicais.

O programa do FMM não se limitou a concertos, incluindo também iniciativas paralelas, que foram da animação de rua a ateliês sobre música e instrumentos, passando por exposições, sessões de contos e encontros com escritores.