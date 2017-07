Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festival F quer 45 mil em 3 dias

Este ano, a “festa da música portuguesa” vai custar meio milhão de euros.

Por Ana Maria Ribeiro | 08:32

O Festival F vai crescer este ano e, na sua quarta edição – que se realiza em Faro, de 31 de agosto a 2 de setembro –, tem mais um dia (passa de dois para três) e estende-se geograficamente. Em vez de um recinto de 36 mil metros quadrados, dentro das Muralhas de Faro, passa para 53 mil metros quadrados e ultrapassa esse limite.



O orçamento também cresce: este ano a "festa da música portuguesa" vai custar 500 mil euros, mas quase metade é assegurada por patrocínios e mecenato. "É a vantagem de ter conseguido granjear prestígio com as primeiras edições", explicou ao CM o autarca de Faro, Rogério Bacalhau.



E se a tendência de crescimento verificada até aqui se mantiver – o público do Festival F tem crescido de ano para ano, de 12 mil (em 2014) para 16 mil (2015) e 21 mil (2016) –, este ano a lotação máxima será de 45 mil pessoas.



"O nosso objetivo não é o de esgotar, mas é evidente que nos satisfaz verificar que o público tem aderido ao evento – a tal ponto que o festival se paga a si próprio, desde o primeiro ano", afirma Paulo Santos, vice-presidente da autarquia de Faro.



Os bilhetes para aquele que é anunciado como "o último festival de verão do País" são postos à venda hoje, nos locais habituais.



PORMENORES

Veteranos confirmados

Vasco Sacramento, da promotora Sons em Trânsito, parceira do Festival F, diz que esta festa tem mais veteranos do que em edições anteriores. Passam por lá Xutos & Pontapés, Rui Veloso, Mão Morta e Jorge Palma.



Outros destaques

No cartaz do Festival F, estão ainda Samuel Úria, Salvador Sobral, AGIR, Dengaz e o pianista e compositor Júlio Resende, entre muitos outros.



Atividades paralelas

Os concertos são a atração principal, mas ao longo do evento há animação de rua, cinema, stand up comedy e tertúlias. Os bilhetes custam 15 euros por dia ou 30 euros para os três dias (mas só em pré-venda, porque depois passa para 40 euros).