Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festival gótico de Leiria sai do castelo

Obras impedem que o festival Entremuralhas decorra no interior.

Por J.D. | 09:48

O castelo de Leiria, palco habitual do festival gótico Entremuralhas, vai entrar em obras de requalificação que poderão durar dois anos.



A solução encontrada pela Fade In, promotora do evento que cumpre este ano a 9ª edição, foi trazê-lo para fora de portas, tornando-se no Extramuralhas.



Ontem, Carlos Matos, presidente da Fade In, apresentou as novidades na Igreja da Misericórdia, um dos novos palcos do festival. "Queremos tentar replicar o ambiente dos palcos [no castelo] noutros espaços", disse.



Para o festival alternativo, de 23 a 25 de agosto, foram ontem apresentados os noruegueses Ulver e os britânicos Current 93, entre outros.